Carreta do Juduciário estará em Coronel Sapucaia a partir do dia 15

Edemir Rodrigues/Governo do Estado Carreta da Justiça, Tribunal de Justiça

Coronel Sapucaia é a próxima cidade do interior de Mato Grosso do Sul a receber o projeto organizado pelo TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). A iniciativa faz parte do programa “Judiciário em Movimento”, capitaneado pelo presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, tem como objetivo levar a justiça para mais próximo da população.



Os moradores podem procurar a justiça para serviços jurídicos de natureza cível, criminal e juizados, como conversão de união estável em casamento, exames de DNA, divórcios, dissoluções de união estável, pedidos para receber pensão alimentícia ou parar de pagar, reconhecimento de paternidade, além das audiências cíveis e criminais já pautadas.



A unidade móvel do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul estará instalada na Rua Amâncio José da Silva, na antiga creche Daiane Pirolli. Os atendimentos serão nos períodos matutino e vespertino e segue até o dia 19/05.