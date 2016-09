Carreta do Hospital de Câncer realiza atendimentos na próxima semana na Capital

Mulheres que tenham interesse em realizar exames de mamografia e de preventivo podem contar com

do Hospital de Câncer de Barretos que realizará atendimentos gratuitos nos dias 4 e 5 de outubro, no Shopping Bosque dos Ipês.



As mulheres interessadas devem realizar o agendamento prévio, até esta segunda-feira (26), diretamente no salão Morena Mulher, que fica no segundo piso do mesmo Shopping.



Os agendamentos podem ser realizados todos os dias, sendo, de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h, diretamente com as atendentes do salão. Para agendar os horários, é preciso levar cópias do CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante de residência. Para a mamografia, a mulher precisa ter entre 40 e 69 anos, já para o preventivo, entre 25 e 65 anos.