Carnaval de rua é cancelado em Três Lagoas por demora na entrega de documentos

Divulgação/Assessoria O dinheiro será revertido para projetos socioculturais, escolas de Samba terão parceria com o Departamento de Cultura durante todo o ano

Por falta de tempo hábil para realização do processo licitatório e a entrega dos documentos por parte das escolas de samba e também a cotação de preços atrasada das empresas para a realização da festa, impediu que o processo fosse concluído até o dia 17 de fevereiro, tornando impossível o acontecimento da festividade.



Durante a última gestão não ficou definido nada sobre o carnaval, dificultando a decisão em pouco tempo para liberação de verba referente, para a realização do evento, a Prefeitura utilizaria verba que seria retirada da fonte zero-zero, que é uma verba geral da instituição, a qual, pode ser usada por qualquer pasta durante a gestão.

Com isso, ficou decidido que o montante de R$ 130.000,00. já disponível, será repassado para a Secretaria de Saúde, no primeiro momento.



A decisão da alteração, foi informada aos representantes das quatro escolas de samba da cidade, na noite de sexta-feira, 17, no Departamento de Cultura. Devido ao cancelamento, os representantes também receberam a informação de que a quantia que seria utilizada no carnaval será repassada às quatro escolas de samba, para projetos socioculturais, durante o ano de 2017, após a apresentação de planos desenvolvidos em parceria com o Departamento de Cultura.