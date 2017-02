Carlão afirma que irá recorrer de decisão judicial que proíbe venda de bebidas em estádios

Anderson Ramos/Capital News MP proíbe venda de bebidas alcoólicas em estádios durante os jogos

Na manhã desta quinta-feira (16), em entrevista ao Capital News, vereador Carlão, fala sobre a decisão judicial que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em estádio na Capital. Segundo ele, “vamos recorrer, o torcedor tem o direito de realizar a compra de sua bebida durante os jogos, e os torcedores que vão aos estádios aqui vão para torcer não para brigar”, pontua Carlão.



Ainda de acordo com o vereador, “ouvi organizadores de jogos e eles arrecadam 4 mil reais com venda de bebidas e 2 mil reais com vendas de ingressos. Então eu acredito que não é justificativa dizer que os ânimos se exaltam nos jogos, pois na Cadeia eles não bebem e fizeram aquele massacre no norte. Tem o uso de drogas que influencia, mas principalmente, cada um tem que ter consciência de quanto consegue beber. Acho que quem vai ao estádio vai para se divertir não exagerar”, afirma vereador Carlão.



A 1ª Vara de Direito de Difusos Coletivos e Individuais Homogêneos acatou pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e determinou à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) que as bebidas alcoólicas não sejam comercializadas nos estádios da Capital. Caso seja descumprida a sentença, haverá cobrança de multa no valor de R$50 mil por jogo.

