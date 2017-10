Capital tem cerca de 3,5 mil pontos de ônibus, mas pouco mais da metade são cobertos

Mapio.net A maioria tem cobertura e banco, mas quando chove, em nada protege os usuários de transporte público

Com cerca de 100 mil usuários do transporte coletivo por dia, Campo Grande tem 3.467 pontos de ônibus, dos quais 1.956 têm abrigo ou cobertura e 1.511 têm apenas postes indicativos de parada de ônibus. Ainda assim, a ação do tempo e a depredação tornam ainda mais difícil o cotidiano de quem realmente precisa do serviço na Capital.



De acordo com o vereador William Maksoud (PMN), vice-presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal, todos os dias solicitações de reparos, instalação e manutenção em pontos de ônibus são encaminhadas ao Legislativo. “Criamos um canal de comunicação com a população para receber demandas dos bairros e o volume referente aos pontos de ônibus é gritante”, comenta.

Assessoria O documento deu prazo até outubro para a concessionária cumprir as propostas estabelecidas





Na sessão ordinária desta terça-feira (3), por exemplo, mais de 30% das indicações de serviços públicos apresentadas pelo parlamentar referem-se à instalação, manutenção ou reparos na cobertura ou assentos em pontos de ônibus de diferentes regiões da cidade.



“Uma parcela da população estraga o que vai fazer diferença no dia a dia de outra parcela que vai ficar exposta a sol e chuva, sem proteção, sem o mínimo de conforto que traz prejuízos à saúde e ao bem estar do cidadão”, finaliza Maksoud.



Terminais

Em abril deste ano, Prefeitura de Campo Grande e Assetur (Associação das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de Campo Grande) deram início a uma parceria para revitalização e manutenção dos terminais de ônibus da Capital, contemplando serviços como pintura, troca de lâmpadas, torneiras, calhas, manutenção dos bebedouros e melhoria na rampa de acessibilidade, entre outros.



O acordo foi firmado para que as empresas continuassem com a isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza). A contrapartida, atendendo os nove terminais com reforma, inclusão de espaços para pessoa com deficiência, instalação de bebedouros, além de pintura nova e a construção de 100 pontos de ônibus com cobertura.



O Projeto de Lei Complementar n° 522/17 foi encaminhado pela Prefeitura de Campo Grande e aprovado pelos vereadores, que deu origem ao Termo de Convênio e Cooperação, assinado junto à Agereg (Agência Municipal de Regulação).



O documento deu prazo até outubro para a concessionária cumprir as propostas estabelecidas.