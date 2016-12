Capital News recebe visita do Secretário Municipal Ivandro Fonseca da Sesau

A redação do Capital News recebeu na tarde desta segunda-feira (26), o Secretário Municipal de Saúde Pública (Sesau), Ivandro Corrêa Fonseca, o qual veio pessoalmente entregar uma placa de agradecimento ao jornal pela parceria durante sua gestão a frente da secretaria.

Deurico/Capital News ..

“Estou visitando todas as entidades e meios de comunicação entregando uma placa de agradecimento pela parceria em divulgação de matérias de utilidade pública, informativas ou críticas e combate a Dengue. Um pequeno gesto que estou realizando no fim da minha gestão, entrego o cargo de secretário, porém, o trabalho continua. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes através das matérias de Saúde desde 2013 até 2016”, disse o secretário.



Em nome do nosso diretor Anderson Ramos, a equipe de jornalismo do Capital News agradece a visita e o presente deixado pelo Secretário Municipal de Saúde Pública (Sesau), Ivandro Corrêa Fonseca.