Capacitação dos profissionais da Rede Municipal de Educação teve abertura solene nesta segunda-feira

Divulgação/Assessoria Evento acontecerá durante quatro dias para apresentar aos servidores equipe e diretrizes da administração na área da Educação.

Na abertura da solenidade, que reuniu pelo menos 350 diretores e adjuntos dos Ceinfs e escolas da Rede, a equipe veiculou um vídeo resumindo os cinqüenta primeiros dias de ações da administração e da Semed, para o início de ano letivo com merenda garantida e unidades escolares limpas e com infraestrutura que assegurasse o trabalho dos profissionais. Evento contou com a participação do prefeito Marquinhos Trad e da secretária Municipal de Educação, Ilza Mateus.



Durante quatro dias no Centro de Formação (Cefor), localizado na Secretaria Municipal de Educação (Semed), será apresentada a equipe técnica, gestores e superintendentes da nova equipe da Semed e as diretrizes da administração na área da Educação.



Para o prefeito Marquinhos Trad, “Vocês não são apenas professores. Hoje em dia a escola também faz o papel de psicólogo, médico e, às vezes, até da família da criança, por isso é fundamental tratá-la com carinho”, disse.



Segundo a secretária de Educação, Ilza Mateus, “este é um momento importante e com nosso trabalho e dedicação vamos voltar a ser referência nacional. Para isso, é importante o empenho de todos para que nossos alunos tenham como foco apenas a aprendizagem”, concluiu secretária.



O primeiro período do seminário encerrou com a palestra da chefe da Gerência de Planejamento, Fernanda Duarte e da chefe do setor jurídico, Maria Carolina da Silva Borges.