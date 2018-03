Candidatos são convocados para curso de formação de Delegado

Polícia Civil de MS O curso será composto por aulas teóricas, práticas e treinamentos em período integral

Dos 9,7 mil candidatos inscritos, 74 foram convocados para matrícula no curso de formação de Delegado de Polícia. A lista com os selecionados pelo concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (16). Ao todo, são ofertadas 30 vagas.

As matrículas serão realizadas na terça (20) e quarta-feira (21), conforme horário estabelecido para cada candidato. O formulário de requerimento de matrícula e a documentação exigida no edital devem ser apresentados.

O curso de formação será conduzido pela Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol). De acordo com o edital, terá carga horária mínima de 600 horas/aula. As aulas teóricas, práticas e treinamentos, com participação nas unidades policiais, serão em período integral.

Serão reprovados no curso de formação os candidatos que: não atingirem frequência mínima de 90%; não alcançarem aproveitamento mínimo de 70 pontos em cada disciplina, apresentarem problemas de saúde, disciplina, inaptidão para o serviço policial ou descumprirem as normas disciplinares contidas no manual do aluno.