Campo-grandense e douradense são os campeões da 1ª Corrida de São João

Waldemar Gonçalves Prova de 5 km foi disputada no sábado pelas ruas de Dourados e premiou os cinco primeiros colocados

Um campo-grandense e uma douradense brilharam na primeira edição da Corrida de São João disputada em Dourados no sábado (15). Eles venceram as disputas no masculino e feminino, respectivamente e receberam as maiores premiações do dia.

A prova, de 5 km, foi realizada com saída e chegada na Praça Antônio João e foi organizada pela Associação dos Corredores de Rua de Dourados (Acord) que atualmente é comandada pelo ex-atleta Adão Moraes. Momentos antes da largada no geral, a organização realizou a saída dos três cadeirantes que marcaram presença na prova.

No feminino, a douradense Gabriela Letícia Rocha venceu com o tempo de 17m44s. O pódio foi completado pelas atletas: Gladys Caroline; Rosinha Conceição; Mariuza Brum e; Fabiana Nogueira.

No masculino o vencedor foi o atleta da capital Vilmar Roberto Dias com o tempo de 16 minutos. Subiram ao pódio Maycon Jeferson; André Rodrigues; Tenato Leiton e; Juraci Medeiros.

Foram entregues troféus e dinheiro para os cinco primeiros colocados. Nas categorias masculino e feminino foram pagos R$ 250, R$ 200, R$ 150, R$ 100 e R$ 50, respectivamente.

Outras categorias

Com idade acima de 51 anos, no feminino, a campeã foi Marleyde Costa, com o tempo de 21m; em segundo, Amélia Leite de Almeida, com o tempo de 23:59 e, fechando o pódio, Rosiani Ferreira Gomes, com o tempo de 24:25.

No masculino o vencedor foi Gilberto F. da Silva, com o tempo de 17:04; em segundo, Davi Santos, com o tempo de 18:25 e, fechando o trio do pódio na categoria acima de 51 anos, o corredor Nilson Santana, com o tempo de 18:31.

Foram premiados, tanto no masculino, quanto no feminino, o campeão com R$ 200, o segundo com R$ 150 e o terceiro com R$ 50.