Campo Grande terá linha de ônibus especial para a Cidade do Natal

Divulgação / PMCG A Cidade do Natal fica localizada nos altos da Avenida Afonso Pena

Uma linha de ônibus especial facilitará o acesso do campo-grandense à Cidade do Natal. A linha 050, criada exclusivamente para a Cidade do Natal, começa a rodar a partir deste sábado (8).

A linha vai percorrer o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande a Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30. Os horários podem ser consultados pelo site da prefeitura.

Sobre a Cidade de Natal

Nos altos da Afonso Pena, principal avenida de Campo Grande recebe novamente o colorido especial da Cidade do Natal 2018, que terá o show da Luna na inauguração.



O Prefeito Marquinhos Trad acompanhou ontem pela manhã os últimos detalhes da decoração da Cidade, que terá uma ampla área kids, artesanato, a presença do Papai Noel todos os dias, das 17 às 23 horas, além de mais de 60 atrações musicais nos 30 dias de festa.



“Está tudo preparado para receber você e sua família. Venha curtir a decoração especial, feita para homenagear o nascimento de Jesus Cristo. A partir das 19 horas, nós esperamos vocês”, declarou via assessoria o Prefeito da Capital Morena.