Campo Grande tem 74,58% do público-alvo vacinado contra gripe

PMCG Campanha de vacinação segue até o dia 01 de maio

Faltando menos de uma semana para o fim da Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe, cerca de 74,58% do público-alvo foi imunizado em Campo Grande. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), até o dia 24 de maio aproximadamente 145,4 mil pessoas tomaram a vacina.

A população pode procurar quatro unidades de saúde para imunização aos fins de semana. Os centros regionais dos bairros Nova Bahia, Aero Rancho, Tiradentes e Coophavila realizam atendimento das 7h15 às 16h45. A campanha segue até o dia 1º de junho com meta de vacinar aproximadamente 197,8 mil cidadãos na Capital.

A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul: A/H1N1; A/H3N2 e Influenza B.

Público-alvo

Indivíduos com 60 anos ou mais;

Crianças de 6 meses a cinco anos;

Gestantes e mulheres até 45 dias após o parto;

Trabalhadores de saúde; povos indígenas;

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade;

Funcionários do sistema prisional;

Professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

Documentos

Para receber a dose, é necessário apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação e caderneta de vacinação, caso tenha.

São solicitados outros comprovantes para alguns grupos.

Profissionais de saúde: carteira de conselho ou holerite;

Gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação;

Doentes crônicos: laudo médico, atestado da doença ou cópia do receituário médico recente;

Indígenas: cadastro na Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Gripe

A gripe é uma doença causada pelo vírus Influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias. A pessoa contaminada as elimina ao falar, tossir ou espirrar. Também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz.

A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Ao perceber esses sintomas, o indivíduo deve procurar um posto de saúde.

Prevenção