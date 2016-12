Campo Grande registra queda de aproximadamente 33% de passageiros no aeroporto de CG

Deurico/Arquivo Capital News Aeroporto Internacional de Campo Grande

O Aeroporto Internacional de Campo Grande registra queda de aproximadamente 33% de passageiros em embarques e desembarques na cidade em comparação com o mesmo período do ano passado.



Segundo a assessoria da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) o período de avaliação é da considerada “alta temporada” entre os dias 14 de dezembro de 2016 e 08 de janeiro de 2017.



Os serviços de embarque e desembarque estão funcionando normalmente, sem registro de atrasos, quem for viajar nesta sexta-feira (30), pode dirigir-se tranquilamente para o aeroporto dentro do tempo solicitado pela companhia aérea para que não perca o vôo.