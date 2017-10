Campo Grande receberá evento com grandes nomes de liderança e coaching

Deurico/Capital News Primeira Igreja Batista de Campo Grande

Do dia 09 a 11 de Novembro, a 1° Igreja Batista promoverá o The Global Leadership Summit, em Campo Grande, uma conferência através de vídeos de alta definição que terá como preletores grandes nomes internacionais de liderança e coaching.



O evento é uma realização da WCA (Willow Creek Association), uma organização sem fins lucrativos envolvida com igrejas parceiras em mais de 90 denominações em 45 países.

Ronaldo Leite Batista, pastor da 1° Igreja Batista em Campo Grande e também representante da WCA no Brasil, ressalta que o evento não é uma conferência religiosa e sim de liderança.“É importante deixar claro porque as pessoas podem achar que o evento se trata de algo voltado para a religião, mas é uma apresentação de capacitação, de treinamento e histórias de pessoas bem sucedidas que servem de exemplo para todos nós. O Summit é lecionado por pessoas de diversas crenças, inclusive pessoas que não tem crença alguma, mas que tem muito a ensinar”, informou.



O Summit foi gravado em Chicago, em agosto deste ano. São cerca de 123 nações que recebem a apresentação por video conferência.



As inscrições podem ser feitas pelo site da Summit 2017. O envento é direcionado para todas as idades e tem objetivo de formar bons líderes, afinal, quando um líder se aperfeiçoa, todos ganham. O valor é de R$ 100,00 e as vagas são limitadas. O local do evento será na Primeira Igreja Evangélica Batista de Campo Grande, na Rua 13 de Maio, 2647.

O Global Leadership Summit, maior evento de liderança do mundo, tem como meta capacitar, somente nesta temporada, mais de 300 mil líderes em cerca de 1200 locais em todos os continentes. Desde o começo de outubro, esta mesma série de palestras com renomados líderes internacionais começou a ser replicada em todo o Brasil por meio de vídeo de última geração, em alta definição, em cerca de 60 locais diferentes.



Uma pesquisa independente, conduzida pela Excellence in Giving, com base nos dados da edição do Summit, de 2016/2017, informa que 83 % dos participantes apresentam melhor desempenho no trabalho em equipe, satisfação no trabalho e aumento de produtividade.



Mais de 81 % dizem que sua organização é mais eficaz por causa de uma visão mais clara, e 87 % sentem que sua vida tem mais significado, melhorando satisfação no dia a dia pessoal e profissional.

O levantamento informou ainda que 81 % citam maneiras concretas e reconhecem como o seu “chefe” se tornou um líder melhor por causa do Summit.

Conheça os preletores

Bill Hybels

Fundador e pastor sênior, Willow Creek Community Church



Bill Hybels é pastor sênior da Willow Creek Community Church, uma igreja de mais de 25.000 frequentadores por semana em oito locais na região de Chicago. Ele fundou o Global Leadership Summit com o compromisso de desenvolver e orientar líderes em todo o mundo, agora impactando 400.000 pessoas em quase 1400 locais. Hybels é autor de mais 20 best sellers, incluindo Chamados para liderar e As 5 leis para o líder de sucesso.

Sheryl Sandberg

Executiva de operações, Facebook



Sheryl Sandberg é COO do Facebook, supervisionando as operações de negócios da empresa. Antes do Facebook, ela foi vice-presidente de vendas online e operações globais do Google e chefe de gabinete do Departamento do Tesouro dos EUA. Sandberg é autora do best seller Faça acontecer. Seu lançamento de 2017, Option B, é inspirador e prático e mostra como encontrar resiliência para seguir em frente depois dos reveses inevitáveis da vida.

Marcus Lemonis

Estrela do O Sócio, da CNBC; CEO do Camping World e Good Sam Enterprises

Com muitos empreendimentos em seu currículo, incluindo o programa de sucesso da TV O sócio, Marcus Lemonis investiu 40 milhões de dólares do próprio dinheiro para ajudar pequenas empresas. Além disso, ele é o CEO da principal rede para veículos recreacionais dos EUA e da maior organização para donos destes tipos de veículos do mundo. Lemonis empresta sua experiência para outros empresários que utilizam seu sistema de avaliação de três pontos-chave para a saúde e sucesso do negócio: pessoas, processos e produtos.

Bryan Stevenson

Fundador e diretor-executivo, Equal Justice Initiative

Bryan Stevenson, advogado e ativista altamente aclamado, tem dedicado sua carreira a ajudar os pobres, os encarcerados e condenados por meio de sua liderança na Equal Justice Initiative. Ele participou com sucesso em vários casos na Suprema Corte dos EUA, e sua palestra TED tem mais de três milhões de visualizações. Autor do best seller Just Mercy, Stevenson integra a lista da Fortune de Maiores Líderes do Mundo de 2016.

Juliet Funt

CEO, Whitespace at Work

Juliet Funt, consultora e palestrante reconhecida, fundou a Whitespace at Work com a missão de descobrir o potencial das empresas ao aliviar o peso sobre a questão do talento. Guerreira contra a negócios reativos, Funt ensina um método simplificado para a melhoria do processo pessoal que reduz a complexidade no local de trabalho. As equipes que incorporam o espírito e metodologia da Whitespace aumentam a criatividade e o engajamento, recuperam sua capacidade perdida e trabalham no seu mais alto potencial.

Angela Duckworth

Professora, Universidade da Pensilvânia; autora best seller

Angela Duckworth é professora de psicologia na Universidade da Pensilvânia e fundadora do Character Lab, uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover a prática do desenvolvimento do caráter. Conselheira da Casa Branca, do Banco Mundial e de CEOs de empresas da lista Fortune 500, Duckworth estuda a coragem e o autocontrole, dois atributos essenciais para o sucesso e o bem-estar. Seu primeiro livro, Garra: o poder da paixão e da perseverança, foi lançado em 2016 e faz parte da lista dos mais vendidos do New York Times.

Laszlo Bock

Conselheiro sênior, Google; autor best seller



Laszlo Bock trabalhou como vice-presidente sênior de operações de pessoal do Google, fazendo a empresa crescer de 6.000 para cerca de 75.000 funcionários. Google foi reconhecido mais de 150 vezes como um empregador excepcional, incluindo o primeiro lugar como Melhor empresa para trabalhar nos EUA a cada ano, desde 2012. O best seller do New York Times de Bock, Um novo jeito de trabalhar, foi publicado em mais de 20 idiomas e recebeu inúmeras homenagens.

Immaculée Ilibagiza

Advogada em luta pela paz e perdão; autora best seller



Immaculée Ilibagiza é sobrevivente do genocídio de Ruanda, em 1994, que tirou a vida de cerca de um milhão de Tutsis, incluindo quase toda a sua família. Ela sobreviveu por permanecer silenciosamente escondida, com outras sete mulheres, em um banheiro de 1x1,2 m por 91 dias. Apesar do sofrimento inimaginável, Immaculée comprometeu-se pela busca de uma vida de paz, esperança e perdão. Ilibagiza trabalha com as Nações Unidas e é a autora do best seller Sobrevivi para contar.

Fredrik Härén

Autor; especialista em criatividade empresarial



Fredrik Härén é um especialista em criatividade empresarial e autor de nove livros, incluindo The Idea Book – escolhido como um dos 100 Melhores Livros de Negócios de Todos os Tempos. Orador mundialmente conhecido, foi convidado para palestrar a líderes em mais de 60 países em seis continentes sobre a importância da criatividade na resolução de problemas. Härén fornece passos práticos para ajudar os indivíduos e as organizações a tornarem-se mais criativos.

Andy Stanley

Autor; comunicador; pastor da North Point Ministries



Andy Stanley fundou a North Point Ministries (NPM) há mais de 20 anos. Hoje, a NPM é composta por seis igrejas na área de Atlanta e uma rede de 30 igrejas em todo o mundo, servindo coletivamente a aproximadamente 70.000 pessoas por semana. Recentemente, a revista Outreach identificou Stanley como um dos 10 pastores mais influentes da América. Autor de mais de 20 livros, Andy é apaixonado por servir à igreja e a líderes organizacionais.

Gary Haugen

Fundador e CEO, International Justice Mission



Gary Haugen lidera o International Justice Mission (IJM), uma agência mundial que resgata vítimas de violência, exploração, escravidão e opressão. Reconhecido pelo Departamento de Estado dos EUA como “herói” na luta contra o tráfico de pessoas – a mais alta honraria concedida pelo governo dos EUA pela liderança contra a escravidão – Haugen é autor de três livros e tem sido destaque no Foreign Affairs, The New York Times e Forbes.