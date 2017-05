Campo Grande ganha primeira academia pública de musculação

Divulgação/Assessoria Aparelhos de musculação foram montados no Parque Ayrton Senna

Quem mora em Campo Grande e não gosta de ficar parado vai poder se exercitar de graça a partir deste sábado (13). A prefeitura da Capital inaugura amanhã a primeira academia pública da cidade. Os aparelhos de musculação estarão disponíveis no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho.



Objetivo do projeto, de acordo com a prefeitura, é combater o sedentarismo e reduzir as estatísticas que indicam um número superior de obesos entre os campo-grandenses. “A atividade física é fundamental para a saúde do cidadão e, preocupados com os últimos dados, estamos criando ferramentas para que os campo-grandenses se exercitem de forma saudável e em família”, afirma o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.



Os alunos serão acompanhados por profissionais, garantindo atendimento personalizado. A academia funcionará em dois períodos, das 6h às 11h e das 16h às 21h.



No local ainda funcionarão pistas de ciclovia e mountain bike, uma parceria da prefeitura com a Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul. Com 500 metros de cumprimento, a ciclovia, e 2.460 metros a pista de mountain bike, os espaços também serão inaugurados neste sábado.