Campo Grande conta com mais 27 leitos de internação em 2017

Campo Grande contará com mais 27 leitos de internação no Hospital Cassems. Será inaugurada também a UTI cardiológica com dez leitos. A ação acontece na segunda-feira (20).



A UTI conta com suporte da aparelhagem do complexo hospitalar, que possui uma equipe especializada que permitirá que se torne referência em atendimentos cardiovasculares.



De acordo com a assessoria, o hospital estará pronto para realizar tratamento de doenças cerebrovasculares agudas, como Acidente Vascular Cerebral (AVC). A UTI é equipada com monitores multiparamétricos interligados a uma central de monitoramento, leitos privativos e camas elétricas.