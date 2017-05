Campanha do TJMS arrecada agalhasos para pessoas necessitadas

Divulgação/Assessoria Campanha segue até o dia 10 de junho

Com o inverso chegando, muitas pessoas acabam não tendo como se proteger do frio e ficam completamente vulneráveis. Pensando nisso, a campanha do TJMS quer ajudar essas pessoas a ficarem quentinhas também. Para ajudar basta ir até um dos pontos de coletas e deixar um cobertor ou agasalho em bom estado, todos serão entregues a abrigos e moradores de rua.



Pontos de coletas:

- Secretaria de Comunicação do TJMS (Parque dos Poderes), com Marta;

- Núcleo de Informática do Fórum (3º andar), com Érick;

-Núcleo de Imprensa do CIJUS, com Luciano;

- Assessoria de Políticas de Saúde do TRE/MS;

- CAO Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do MS;

- Seção de Benefícios e Assistência Social (SUBS) da Justiça Federal/MS;

- Rota 67 - Harley Davidson - Avenida Afonso Pena, nº 4548;

- Cartório do 5º Ofício - Rua Dom Aquino, nº 1330;

- Mécari Distribuídora - Avenida Gury Marques, nº 5164;

- OAB/MS – Avenida Mato Grosso, nº 4682;

- SEMAD da IEADMS - Av. Dr. João Rosa Píres, 482.



A campanha conta com a parceria da Justiça Federal do MS, do Cartório do 5º Ofício, Mécari Distribuidora, SEMAD da IEADMS, Moto Clube DDW, TRE-MS, Moto Clube HOG, Harley Davidson – Rota 67, Ministério Público e Organização Conexão do Bem e segue até o dia 10 de junho.



Mais informações podem ser encontradas no site da campanha.