Campanha do Agasalho inicia amanhã em Corumbá

Roupas, cobertores e calçados. Esses são alguns dos itens esperados para a segunda edição da campanha solidária “LGBT - Atitude que Transforma”, que será lançada amanhã em Corumbá. A iniciativa é da Prefeitura por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para LGBT, da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos. O objetivo é arrecadar agasalhos que serão entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Brinquedos também estão na lista, e serão doados para crianças do município. Coordenador de Políticas Públicas para LGBT, Márcio Kalango explica que a proposta é de bem comum. “Sensibilizada com a situação de pessoas em situação de rua e de pessoas carentes, a comunidade LGBT busca mobilizar todos com intuito de ajudar ao próximo”, explicou.

Conforme divulgado pela assessoria da PMC, até o momento, todas as doações poderão ser entregues em um ponto de arrecadação que funcionará das 7h30 às 13h, na sede da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos. A campanha começa nesta quinta-feira (30) e vai até o dia 12 de junho.

Serviço

A Secretaria está localizada na Rua 15 de Novembro, nº 400, entre ruas 13 de Junho e Dom Aquino Corrêa, Centro de Corumbá.