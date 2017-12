Campanha de Natal entrega brinquedos arrecadados

David Majella / Governo de MS A 3º edição da campanha natalina de arrecadação de brinquedos Divida a Brincadeira irá beneficiar 34 instituições

Mais de oito mil brinquedos arrecadados na “Campanha de Natal dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul Divida a Brincadeira” começaram a ser entregues nesta segunda-feira (18). A madrinha da campanha e primeira dama do Estado, Fátima Azambuja, e o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, realizaram as primeiras entregas da campanha.

No conjunto União, 200 crianças saborearam algodão doce enquanto aguardavam em fila o início da entrega dos brinquedos.

Durante as ações no conjunto União, Conselho Comunitário da Grande Moreninha e Moreninhas II, a primeira dama Fátima Azambuja fez questão de dizer para as crianças e pais, que os brinquedos que eles receberam de presente foram doados pelos servidores estaduais. “Junto com esses brinquedos aqui tem o amor e o carinho de cada um dos nossos funcionários públicos, que nessa época tão difícil, sabem a importância de compartilhar com o próximo” destacou.

Já o titular da SAD, ressaltou a participação do servidor em todas as ações solidárias. “Esse é o espírito do nosso Governo, de solidariedade, de respeito ao próximo, de cuidar das pessoas. E isso vem de encontro com as atitudes do nosso servidor que participa, que contribui, para que juntos possamos construir um MS mais fraterno e mais humano” pontuou.

No Conselho Comunitário da Grande Moreninha, pipoca salgada quentinha, pula-pula e o palhaço Goiabinha, distraiam as 250 crianças que aguardavam ansiosas por seus presentes.

Na região da Moreninha II, além da entrega de 350 brinquedos, o Triciclo Brucutu fez a alegria da criançada.

Promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) através da Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp), a 3º edição da campanha natalina de arrecadação de brinquedos Divida a Brincadeira irá beneficiar 34 instituições.