Campanha de combate ao Feminicídio incentiva denúncia de violência contra a mulher

Reprodução/Segov Com um minuto de duração, vídeo causa impacto ao revelar sons das agressões

Com o início das atividades previstas para o começo de julho, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lançou nessa segunda-feira (27) a Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio. A ação tem como objetivo informar e conscientizar a sociedade civil sobre as formas de violência contra a mulher e suas consequências.

As atividades serão nos 79 municípios do Estado, a partir do dia 1º de julho, quando serão iniciadas as caminhadas, panfletagens, blitzes educativas, palestras e rodas de conversa. O trabalho vai focar em três frentes: 1 – orientação de mulheres sobre serviços existentes e locais de ajuda; 2 – informação sobre atitudes agressivas e como elas violam os direitos das mulheres; e 3 – discussão sobre a necessidade de enfrentamento à violência contra mulheres.

Tipificado em 2015, o feminicídio é a única modalidade de crime que cresceu no Estado no primeiro quadrimestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. O termo é utilizado para classificar o assassinato de mulher, motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero.

Para o lançamento da campanha, promovida em conjunto pelo Executivo, Legislativo e Judiciário e tem como principais parceiros a Assembleia Legislativa do Estado (ALMS) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), foi produzido um vídeo com duração de um minuto como apelo à sociedade, para que as pessoas não se calem diante dos casos e denunciem a violência pelo 190.