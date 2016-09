Campanha de combate à raiva é realizada na Praça Ary Coelho

A Praça Ary Coelho será palco, nesta quarta-feira (28), para a exposição de material educativo, com participação de outras instituições parceiras, como demonstração de cães do Canil do Choque da Polícia Militar e da Guarda Municipal, além de vacinação antirrábica em cães e gatos e adoção de filhotes.



A campanha educativa de conscientização sobre a Raiva, realizada pela prefeitura de Campo Grande terá início às 8h e acabará às 17h e tem como objetivo conscientizar a população quanto à transmissão da Raiva, como evitar a exposição e o que fazer se exposto. Divulgar a prevenção da Raiva humana, através da erradicação da Raiva canina e felina.



Em Campo Grande o último caso de Raiva Humana foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, o último registro de raiva canina havia sido no ano de 1988. Após 23 anos, ocorreu um caso isolado de Raiva Canina no ano de 2011, cujo cão adquiriu a doença através do contato com um morcego contaminado com o vírus.