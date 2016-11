Campanha “Compartilhe o Natal” tem apoio do Sedhast com material para divulgação

Arrecadação de brinquedos para as crianças começou no dia 21 de outubro, é um projeto do Ministério Público, onde neste ano, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), se tornou parceira doando a caixa para arrecadação de brinquedos, 100 cartazes e 30 mil folhetos para divulgação da Campanha.



As instituições que serão beneficiadas com os brinquedos são: AMA (Associação de Pais e Amigos do Autista), Apae, Cotolengo, ISMAC (Instituto Sul-Mato-Grossense para cegos Florivaldo Vargas), CEADA/MS (Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação), Pestalozzi, Sociedade Educacional Juliano F. Varela, e ainda, as crianças do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação.

Divulgação/Assessoria Ministério Público beneficia crianças com deficiência em entidades na Capital



“É muito gratificante abraçarmos essa causa que leva alegria para crianças que esperam um presente neste natal. A nossa união faz a diferença na vida das pessoas e não mediremos esforços para ajudar nesse ato de solidariedade. Onde tem criança, tem alegria”, ressaltou a secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.



A arrecadação está com caixas espalhadas em alguns postos da cidade, confira:



Sedhast, Águas Guariroba, Assembleia Legislativa, Banco do Brasil, Rádio Blink 102, Comando Militar do Oeste – Exército Brasileiro, Famasul, Ministério Público do Trabalho, Plaenge, Gráfica Pex, Sertão, SESC, Shopping Campo Grande, UCDB, UFMS, TCE.