Campanha arrecada produtos de higiene em Campo Grande

O programa Mesa Brasil do Sesc lança campanha de arrecadação de materiais de higiene pessoal. A ideia é ajudar a comunidade Bom Retiro de Campo Grande. A ação segue até o dia 10 de maio.



Todas as unidades do Sesc na Capital receberão as doações, podendo ser absorvente íntimo externo, creme dental, escova dental adulto e infantil, fio dental, papel higiênico, sabonete em barra ou shampoo.



Em março de 2016, com a promessa de que teriam uma casa de alvenaria e deixariam de viver em barracos de lonas, as famílias da antiga favela Cidade de Deus, próximo ao aterro sanitário na saída de Sidrolândia, foram transferidas para a Comunidade Bom Retiro.