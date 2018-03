Campanha arrecada ovos de páscoa para crianças em vulnerabilidade social

Governo de MS Para reforçar a campanha, aproximadamente 20 mães das comunidades atendidas produzem ovos de páscoa caseiros

A campanha “Mais doce que chocolate, só um gesto solidário!” está arrecadando ovos de páscoa para as crianças dos bairros Noroeste e Dom Antônio Barbosa. As doações podem ser feitas até a próxima terça-feira (21).

A ação é realizada pelo programa Rede Solidária, que atende cerca de 680 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social da região. Até o momento, foram doados 260 chocolates.

O programa ainda está arrecadando ovos de páscoa no tamanho 12 ou pesando 100 gramas. Para contribuir, basta levar a doação em uma das unidades do Rede Solidária, ou entrar em contato pelo telefone (67) 3344-0870 que os voluntários farão a retirada. A entrega dos chocolates às crianças e adolescentes na próxima quarta-feira (28).

Voluntárias

Para reforçar a campanha, cerca de 20 mães das comunidades atendidas receberam capacitação para produzir ovos de páscoa. Parte da produção é comercializada, gerando renda às alunas, além da quantidade destinada às doações.

As crianças também estão produzindo coelhos de argila durante as aulas de artesanato, que serão entregues aos doadores. Os padrinhos receberão o presente posterirmente, com os nomes escritos, agradecimento à colaboração com a campanha.

Governo de MS Coelhinhos de argila feitos pelas crianças serão entregues aos doadores de mais de 10 unidades de ovos de páscoa

Serviço

Postos de arrecadação

Rede Solidária do Jardim Noroeste - Rua da Conquista, 649

Rede Solidária do Dom Antônio Barbosa - Rua Adelaide Maia Figueiredo, 1879

Mais informações: (67) 3344-0870