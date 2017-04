Caminhada pela paz da mulher brasileira acontece nesta sexta-feira

Divulgação/TJMS Caminhada pela paz

Acontece nesta sexta-feira (28), a Caminhada pela paz – Mulher brasileira, realizada pelo TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). O objetivo da caminhada é chamar atenção para um problema alarmante e preocupante.



A Caminhada pela Paz é uma das diferentes ações da Campanha Mulher Brasileira, que faz parte da mobilização nacional “Justiça pela Paz em Casa”, idealizada pela presidente do STF e do CNJ, Ministra Cármen Lúcia.



De acordo com a juíza Jacqueline Machado, titular da Vara de Medidas Protetivas na Capital e Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar os dados sobre a violência contra a mulher são alarmantes.



“1,4 milhão de mulheres foram vítimas de espancamento ou estrangulamento no Brasil em 2016. A cada 1h30, uma mulher é vitimada pela pessoa que deveria protegê-la. A cada 11 minutos, uma mulher é espancada no Brasil, país em que um terço das mulheres já foi vítima de algum tipo de violência”, revelou a juíza.



Os integrantes da caminhada farão a concentração para saída às 16h, na Rua da Paz, em frente ao Fórum de Campo Grande, e seguirá pela Rua Dom Aquino até a Rua 14 de Julho, com encerramento e concentração final no Cijus - Centro Integrado de Justiça, situado na Rua 7 de Setembro.