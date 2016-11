Caminhada do servidor leva dezenas ao Parque em ação voltada à saúde do homem

Paulo Fernandes O governador Reinaldo Azambuja caminhando ao lado da primeira-dama Fátima Azambuja e integrantes do governo

A importância da conscientização, promoção e cuidados com a saúde do homem foi tema da 5ª edição do Circuito de Caminhadas do Servidor que aconteceu na manhã deste sábado (26) e atraiu dezenas de pessoas ao Parque dos Poderes, em Campo Grande.



O evento encerra as atividades do calendário esportivo para o servidor e ressalta a temática do “Novembro Azul”. Os participantes se concentraram em frente à Governadoria e seguiram em caminhada de 4 quilômetros pelas ruas do Parque dos Poderes.



Ao dar início a programação, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), destacou a importância de aliar uma ação especifica de conscientização à integração de servidores e sociedade como um todo, despertando essa necessidade de que o homem tenham cuidados específicos com a saúde.



“Este tipo de evento é muito importante para conscientizar os servidores e também levar eles a se dedicaram, ao menos um momento, a prática esportiva, despertando a necessidade de que isso seja feito constantemente. Aproveitamos o fechamento do Parque para promover essa integração e proporcionar um momento de união entre as pessoas”, diz.



De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização Carlos Alberto de Assis a utilização da temática do Novembro Azul no evento é mais uma alternativa para trabalhar a conscientização não só dos servidores, mas de toda população com relação a um tema tão importante que ano passado registrou 215 mortes em Mato Grosso do Sul.



“É muito importante que nesta data a gente desperte nos homens esse sentimento de que é preciso sim ir ao médico e cuidar da saúde”, comentou Assis.



O evento contou ainda com o sorteio de diversos prêmios, espaço kids com monitores, contação de histórias e distribuição de mudas para plantio. Foram sorteados: bicicleta, pares de tênis, produtos fitness e diversos brindes como bonés, camisetas, adesivos e copos. Reinaldo foi acompanhado na caminhada pela primeira-dama Fátima Azambuja, os secretário Sérgio de Paula (Governo), Jaime Verruck (Meio-Ambiente), Athayde Nery (Cultura, Turismo e Inovação), Maria Cecília (Educação), entre outros integrantes do Governo.