Câmara prorroga prazo para inscrições e datas das provas do concurso

Divulgação A aplicação das provas está prevista para o dia 26 de novembro de 2017

A Câmara Municipal de Campo Grande prorrogou as inscrições e a data das provas do VI Concurso Público de Provas e Títulos para o quadro permanente de pessoal da Casa de Leis. O edital foi publicado nas edições desta quinta-feira (28) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) e do Diário do Legislativo.



As inscrições serão realizadas até às 23h59min do dia 9 de novembro (quinta-feira), sendo que o pagamento do boleto bancário deverá ser feito até às 23h59min do primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições. As provas serão aplicadas no dia 26 de novembro (domingo).



As inscrições podem ser feitas através do site www.fapec.org/concurso.



As inscrições custam R$ 110,00 (cento e dez reais), para concorrer às vagas que exigem Nível Superior, e R$ 90,00 (noventa reais), para concorrer aos cargos que exigem Nível Médio.



Serão 49 vagas para Nível Superior e 21 vagas para Nível Médio Completo, totalizando 70 vagas. A aplicação das provas está prevista para o dia 26 de novembro de 2017.



Os interessados podem tirar dúvidas relativas ao concurso através dos telefones (67) 3345-5910 e (67) 3345-5915.