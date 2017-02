Câmara Municipal retoma sessões nesta quarta-feira

Tamanho do texto

Flavia Andrade/Capital News Sessão inaugural acontece nessa quarta-feira (15)

Nesta quarta-feira (15), a partir das 9h da manhã será realizada a sessão inaugural da 10ª legislatura da Casa de Leis.



Na sessão, os parlamentares farão a escolha dos membros das 18 Comissões Permanentes, compostas por cinco vereadores cada.



A abertura dos trabalhos contará ainda com a presença do prefeito Marcos Trad, que fará uma apresentação aos parlamentares da situação atual do município, conforme prevê o Regimento Interno da Casa de Leis. Na quinta-feira (16), os parlamentares realizam a primeira sessão ordinária de 2017.