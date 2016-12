Câmara Municipal abre espaço para comitê contra aborto

Tamanho do texto

Deurico Ramos/Capital News Polêmica sobre aborto é tema de discussão na Câmara Municipal

Deurico Ramos/Capital News Advogada Juliane Penteado Santana acredita que descrimalização poderia transformar aborto em "comércio"

A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu, nesta quinta-feira (6), representantes do Comitê Pró-Vida, que faz parte de um movimento nacional contra o aborto. Eles irão usar a tribuna para falar sobre o tema. A ida deles ao parlamento acontece dias após a primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidir, em um caso específico, que o aborto até os três meses de gravidez não é crime.

“Nós estamos pedindo o auxílio dos vereadores contra esse atentado à vida”, afirmou a advogada Juliane Penteado Santana. O comitê conta com cerca de 100 pessoas em Mato Grosso do Sul das mais diversas atividades profissionais. Ela afirma que uma possível legalização do aborto iria ferir tratados internacionais e tornar a interrupção da gravidez um comércio.

A decisão do STF é sobre um caso específico, de Duque de Caxias (RJ). Embora não precise ser seguida por outros magistrados, pode influenciar outros processos pelo País.

Defensores da liberação do aborto argumentam que as mulheres têm direito sobre o próprio corpo e que a questão é um problema de saúde pública. A proibição não impede que muitas mulheres em situação de vulnerabilidade procurem clínicas clandestinas ou tomem medicamentos para interromper a gravidez, colocando em risco a própria vida, sem nenhum amparo.