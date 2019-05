Câmara destaca ações de jovens e adultos que ajudam a desenvolver Corumbá

Divulgação/CMC "Meu coração já era corumbaense", diz Médica.

Durante sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Corumbá, ações positivas praticadas por jovens e adultos com reflexos diretos na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento da cidade, foram destacadas, na última terça-feira (30 de abril), com a entrega de título de Cidadã Corumbaense e entrega de Moções de Congratulações a personalidades da região pantaneira.

Presidida pelo vereador Roberto Façanha juntamente com o prefeito Marcelo Iunes, todas as pessoas homenageadas pelas ações praticadas em prol da cidade. Para Façanha, “É um reconhecimento da Câmara, de todos os vereadores, ao trabalho que todas estas pessoas fazem por nossa cidade, pela região do Pantanal. São ações nos mais diferentes segmentos como na saúde, educação, esporte, cultura, segurança pública, serviços públicos, entre outras. Todos devem se sentir orgulhosos e motivados para, cada vez mais, fazer o melhor para a nossa cidade”, aponta.

Ainda segundo o presidente da Casa de Leis destacou a entrega do título de Cidadã Corumbaense à médica ginecologista Maria da Penha Pereira Philbois que chegou a Corumbá, vinda do Rio de Janeiro, na década de 80, se radicou na cidade, constituiu família e desenvolveu um grande trabalho.

Além dela, elogiou os responsáveis pelo Curso de Direito do Campus Pantanal da UFMS, o diretor do Campus, professor Aguinaldo Silva; o coordenador do curso, professor César Tavares, e também o presidente da 1ª Subseção da OAB/MS e ex-coordenador do Curso de Direito do CPAN/UFMS, Roberto Ajala Lins, pelo fato de o curso ter recebido o Selo de Qualidade "OAB Recomenda".

Já o prefeito Marcelo Iunes reconheceu a atuação de todos os homenageados. Dizendo que “a sessão solene foi uma forma de a Câmara reconhecer o trabalho prestado à cidade, e que fez questão de prestigiar a solenidade por ser uma oportunidade que “esta Casa tem de homenagear pessoas que ajudam no desenvolvimento de Corumbá, que buscam a melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, declarou.

Ainda conforme o líder do Executivo Municipal, “que estão comprometidas com a nossa gente”. Destacou o título concedido à médica Maria da Penha; às homenagens prestadas à Cia de Dança do Pantanal, pela conquista em Portugal; a atuação do professor e do aluno da Apae pela conquista do Grand Prix Internacional; o trabalho desenvolvido pela Expedição Alma Pantaneira – Médicos do Pantanal; a equipe do Curso de Direito do Campus Pantanal da UFMS; o trabalho desenvolvido na região pela delegada da Mulher, Tatiana Zyngier e Silva; além de servidores do Cartório Eleitoral e da Prefeitura de Corumbá”, pontua.

Divulgação/CMC "Meu coração já era corumbaense", diz Médica.

De acordo com a médica Maria da Penha emocionada, agradeceu ao título de Cidadã Corumbaense. Natural do Rio de Janeiro, enfatizou que “meu coração já era corumbaense” e que até o sotaque é da terra pantaneira. Disse se sentir feliz pelo título e que vai trabalhar cada vez mais por Corumbá, pelos corumbaenses”.

Para o presidente da 1ª Subseção da OAB/MS e ex-coordenador do Curso de Direito do CPAN/UFMS, Roberto Ajala Lins, “ o momento em que recebeu a comenda, foi ímpar. Fez um relato do trabalho desenvolvido dentro do Campus Pantanal, culminando com o Selo de Qualidade "OAB Recomenda”; agradeço a homenagem e cada um dos agraciados fez por merecer e mostrou que tudo é possível com luta, engajamento, dedicação e esforço”, disse.

Já a bailarina Izabelle Fernandes Paiva representou a Cia de Dança do Pantanal. “é uma honra a homenagem prestada pela Câmara, e dançar é um imenso prazer para nós. E fazer isso fora do País, representando Corumbá, Mato Grosso do Sul e o Brasil, foi um privilégio”, conclui.