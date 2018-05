Câmara de Vereadores do interior do Estado vai realizar concurso público em 2018

A Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica vai realizar concurso público em 2018, com o objetivo de preencher nove vagas do quadro efetivo de servidores da Casa de Leis. Segundo o presidente do Legislativo municipal, José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), o edital do certame será publicado nos próximos dias e a previsão é homologar o resultado final do concurso até o mês de agosto deste ano.

O processo seletivo será organizado pela Unisisp Concursos, empresa que venceu a licitação. O presidente da Câmara e Ricardo Henrique, representante da empresa, assinaram o contrato que oficializa a contratação da Unisisp Concursos para a realização de todas as etapas da seleção, desde o recebimento das inscrições, elaboração e divulgação do edital, aplicação e correção das provas e classificação final dos candidatos.

De acordo com as informações da assessoria, será o segundo concurso público que a Câmara de Vereadores de Costa Rica realiza ao longo dos 38 anos de história da Casa de Leis. Ainda conforme o presidente da Câmara, os candidatos aprovados serão convocados ainda este ano para tomarem posse. “Assim que houver a homologação, com o resultado das pessoas aprovadas, nós iremos convocá-las”, adiantou ele.

Para todas as vagas, os candidatos serão submetidos à prova objetiva com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, além de prova de títulos. Com exceção do cargo de assessor contábil, para todas as demais vagas haverá também aplicação de prova prática.

Para realizar a inscrição, o candidato deve aguardar a publicação do edital de abertura do concurso público, que será divulgado em breve no Diário Oficial Online de Costa Rica (DIOCRI), no site da Câmara de Vereadores – www.cmcostarica.ms.gov.br – e no site da organizadora do certame - www.unisisp.com.br.