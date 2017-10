Calor e tempo abafado predominam nesta terça-feira na Capital

Muito calor e tempo abafado será a condição de tempo durante a terça-feira (10). O sol deve predominar no nordeste do Mato Grosso do Sul (Chapadão do Sul, Cassilândia, Paranaíba) e nessa região não deverá chover.



Já nas demais áreas o sol aparecerá entre nuvens com expectativa de pancadas de chuvas isoladas a tarde.



Em Campo Grande, a mínima prevista para esta terça-feira é de 20°C. A máxima é de 36°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.





Em Dourados, a máxima registrada para esta terça-feira é de 34°C. O dia ficará parcialmente nublado com pancadas de chuva à tarde.



Três Lagoas: 39°C - Parcialmente nublado com pancadas de chuva; Cassilândia: 39°C - Predomínio de Sol - Céu claro com poucas nuvens.