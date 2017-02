Calendário de saques do FGTS será anunciado na próxima semana

Divulgação Fundo de Garantia Tempo de Serviço (FGTS)

O calendário de saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será anunciado na terça-feira (14). Até o momento não foi divulgado, porém os saques acontecem de acordo com o mês de aniversário.



A Caixa receberá demandas sobre a retirada do dinheiro após a divulgação. “A liberação das contas inativas do FGTS é também política social. Temos R$ 42 bilhões retidos nessa fonte. No dia 14, me ajude se eu errar nas datas, os senhores vão começar a receber as demandas dos detentores das contas inativas”, afirmou o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a servidores.



De acordo com a Agência Brasil, o banco vai criar canais exclusivos para informar os trabalhadores sobre o saque para que não haja uma corrida às agências. Poderão ser sacados os valores de todas as contas inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2015, sem limite de retirada.



As contas inativas são as que não recebem mais depósitos do empregador. A consulta para ver o saldo de contas inativas do Fundo de Garantia pode ser feita pelo site da Caixa, SMS, nas agências do banco e pelo aplicativo do FGTS.