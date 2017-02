Caixa estuda processo para anúncio das datas referentes ao pagamento do FGTS

Divulgação Conforme anunciado pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, os saques poderão ser realizados entre março e julho de 2017

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terá calendário para saque divulgado em meados deste mês. A garantia do saque dá-se aos cidadãos que tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015.



De acordo com o Ministério do Trabalho, atualmente existem 18,6 milhões de contas inativas há pouco mais de um ano, onde estão depositados cerca de R$ 41 bilhões. A maior parte dessas contas tem saldo de menos de um salário mínimo, segundo o governo federal.



A estimativa do Governo Federal é de que os saques de recursos mantidos nas contas inativas devem injetar até R$ 30 bilhões na economia em 2017, segundo o presidente Michel Temer.



O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou no dia 20 de janeiro que os trabalhadores que possuem saldo em contas inativas poderão sacar os recursos no período de 13 de março até 14 de julho.