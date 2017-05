Caixa abre mais uma vez no sábado para pagamento do FGTS inativo

As agências da Caixa Econômica Federal vão voltar a abrir duas horas mais cedo nesta sexta-feira (12), quando começa a terceira fase de saques das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto poderão resgatar os recursos.

Deurico Ramos/Capital News Poderão sacar os recursos os trabalhadores que nasceram em junho, julho e agosto.



Em Mato Grosso do Sul, 136 mil trabalhadores são esperados para fazer os saques. Com isso, 39 agências do banco, sendo 11 na capital, abrirão no sábado, das 9h às 15h.



No horário estendido, o atendimento será exclusivos para questões relacionadas às contas inativas, sejam saques, esclarecimento de dúvidas, correção de cadastro ou emissão de senha do Cartão do Cidadão.



Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondente Caixa. Acima de R$ 3 mil os saques devem ser feitos nas agências.



Para os saques, só é obrigatório apresentar a carteira de trabalho se for retirar mais de R$ 10 mil de uma das contas. Porém, se houver alguma falha no registro das suas informações, a carteira de trabalho ajuda a corrigir os dados no sistema do FGTS. Por isso, em todos os casos, é melhor levar também a carteira de trabalho e, se possível, a rescisão do contrato com a empresa.