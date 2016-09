Café beneficente ajuda tratamento de internas em recuperação de drogas

A Fazenda da Esperança realiza café da manhã beneficente, a entidade ajuda mulheres em recuperação de drogas. Esta será a sétima edição do evento e acontece no domingo (4), das 8h às 11h, em Campo Grande.

De acordo com a assessoria, o dinheiro arrecadado será para ajudar na manutenção da entidade. O cardápio do café da manhã apresenta uma variedade de opções de pães, bolos, biscoitos, cuca, sopa paraguaia, tortas, salgados, frutas, iogurte, sucos naturais, ovos mexidos, além do café e leite. O preço do convite é de R$ 25.



Haverá também exposição, venda de artesanato e produtos da padaria. As mulheres farão uma apresentação de dança cultural coreografada, resultado de um trabalho voluntário em prol da autoestima.