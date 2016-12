Cadeirantes vão à praça para conscientizar população

Deurico Ramos/Capital News Cadeirantes conversaram com governador Reinaldo Azambuja sobre dificuldades do cotidiano

Neste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, cadeirantes fizeram uma ação de conscientização na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande, por políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência e respeito a direitos como a vaga exclusiva de estacionamento. A ação, chamada de “Sentindo na Pele”, foi realizada pela primeira vez na Capital.

Após uma carreata que deu voltas na praça, os cadeirantes entraram na praça onde acontecia a cerimônia “Cidade Segura” e conversaram com o governador Reinaldo Azambuja sobre problemas como a falta de acessibilidade no centro de Campo Grande e adaptações em postos de saúde.

Reinaldo explicou que são temas de responsabilidade da prefeitura, mas que o prefeito eleito Marquinhos Trad já anunciou a criação de uma secretaria para atender as pessoas com deficiência e que espera ter uma boa relação com o futuro chefe do Executivo para levar essas reivindicações.