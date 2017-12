Cadastro reserva para contratação de médicos está com inscrições aberta

Tamanho do texto

Mais de 600 profissionais já foram convocados para atender nas unidades de saúde da Capital

O processo seletivo simplificado do cadastro reserva para a contratação temporária de médicos continua com inscrições abertas. A maior necessidade é para médico de saúde da família 40h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a intenção é reforçar a rede de atenção básica, que compreende as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de atender as unidades de atendimento 24h (UPA e CRS).

Os profissionais interessados devem acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/convocacaomedica e realizar a inscrição.

Mais de 600 profissionais já foram convocados para atender nas unidades de saúde da Capital, desde o início do ano.