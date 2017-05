Brasileirão série B começa nesta sexta feira com quatro partidas

A briga dos 20 clubes por uma vaga na elite do futebol brasileiro, começa nesta sexta-feira (12). Quatro jogos dão início ao campeonato de 2017.



A primeira partida acontece às 18h15, entre CRB e Ceará, no Rei Pelé. Às 19h30, o Guarani recebe o Brasil de Pelotas e o Juventude encara o Luverdense. Um pouco mais tarde, às 20h45, tem Náutico x América-MG.



O estreante na competição e favorito a uma das quatro vagas que garantem acesso à primeira divisão no ano que vem é o Internacional. O colorado estréia no sábado contra o Londrina, às 15h30. O jogo será disputado no Estádio do Café, no Paraná.





Reprodução/Facebook O Santa Cruz estréia fora de casa contra o Criciúma

O também recém rebaixado Santa Cruz fará seu primeiro fora de casa. O confronto de estréia será amanhã, às 15h30, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse.



A primeira rodada da competição se encerra no sábado com mais quatro confrontos. O ABC recebe o Paraná no Frasqueirão. Os demais confrontos serão Boa x Vila Nova, Goiás x Figueirense e Paysandu x Oeste.

*(Horários referente ao fuso horário de Mato Grosso do Sul)