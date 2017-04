BR-163/MS tem pare-e-siga da CCR MSVia

A BR-163/MS recebe obras da CCR MSVia em trechos nesta sexta-feira (28). As ações seguem até às 14h devido ao início da Operação Dia do Trabalho da Concessionária. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, nos pontos em obras serão implantadas as operações pare-e-siga, ou ainda desvios no tráfego, visando a segurança dos usuários.



Pontos com desvio de tráfego:



Dourados – entre os kms 278 e 264;

Itaquiraí – entre os kms 107 e 105;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 822 e 819;

Rio Verde de Mato Grosso/São Gabriel do Oeste – entre os kms 650 e 647;

Bandeirantes – entre os kms 545 e 543;

Campo Grande – entre os kms 428 e 426;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 364 e 362;

Rio Brilhante – entre os kms 343 e 341;

Itaquiraí – entre os kms 74 e 71;

Eldorado – entre os kms 64 e 63;

Mundo Novo – entre os kms 20 e 19.