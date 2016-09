Bonito será destino do Rally dos Sertões em 2017

Divulgação/Governo Evento tem encerramento em MS

A cidade de Bonito será referência para uma das maiores competições de rali do Brasil, Rally dos Sertões. Em 2017 a corrida começará em Goiânia e o destino final será Mato Grosso do Sul. O evento acontece de 16 de agosto até 26 de agosto do próximo ano.



De acordo com a assessoria, a iniciativa de incluir Bonito na prova foi recebida com entusiamo pelo governador Reinaldo Azambuja. “É um enorme prazer compartilhar este momento com todos, organizadores, competidores e apoiadores do Rally dos Sertões, cuja prova tem o objetivo de conectar pessoas e elevar o nível de desafio por onde trafegam. O Rally é uma competição de alto nível, onde brasileiros e estrangeiros estarão cruzando belas paisagens e conhecendo a hospitalidade do nosso povo”, disse.



Além da competição que envolve carros, caminhões, motos, quadriciclos e UTVs, o Rally também é conhecido por levar Ação Social e Ambiental para os locais por onde a prova passa e movimentar todos os setores da economia. Este ano, a estimativa é que cerca de R$ 50 milhões foram movimentados nas cidades que receberam os competidores.