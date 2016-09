Bombeiras participam de primeira corrida em Dourados

A primeira edição da Corrida das Bombeiras esgotou 250 vagas. O evento acontece no domingo (11), às 8h, em Dourados. A atividade faz parte do Encontro Estadual das Bombeiras.



Aproximadamente 116 mulheres fazem parte do Corpo de Bombeiros em Mato Grosso do Sul. Serão 5 quilômetros e terá aberta para 190 corredoras que são da corporação e mais 70 militares do Corpo de Bombeiros confirmaram participação na corrida que deverá a partir de agora ser disputada todos os anos.



De acordo com a assessoria, cinco cadeirantes de projetos sociais do município também foram inscritas. Serão entregues kits no quartel do Corpo de Bombeiros, cada participante deverá levar dois quilos de alimento não perecível.