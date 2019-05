Bolsa perdida com R$2 mil reais e CNH de idoso esta na delegacia da cidade

Divulgação Procura.se o dono desta bolsa perdida no centro da cidade

Na ultima semana a policia apreendeu vários bandidos que fariam parte do “Tribunal do Crime”, dentre os pertences recolhidos pelos policiais estava uma bolsa com aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Nivaldo Neto Guimarães, um idoso de 80 anos.



Segundo boletim de ocorrência estes pertences teriam sido encontrado na última sexta-feira (26) , na rua João Carrato.



O delegado titular do 1º DP de Três Lagoas Roberto Guimarães se deparou com os objetos e divulga para que o dono retire os objetos que estão na delegacia.



Os pertences podem ser encontrados na delegacia e, para obter mais informações através do telefone (67) 3521-2421.