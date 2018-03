Bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias para o Estado

Tamanho do texto

Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite, estão previstos para esta quinta-feira (15), em Campo Grande, conforme as informações do Climatempo.

O serviço de meteorologia informa ainda que os termômetros devem marcar entre 34°C e 24°C na Capital e calorão deve permanecer.

“Pela influência de um centro de alta pressão chamado de Alta da Bolívia, está ativo um bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias para Mato Grosso do Sul”, explica o meteorologista da Uniderp, Natalio Abrão Filho.

Com isso, a massa de ar quente segue ganhando força e deve continuar pelo menos até o dia 17.