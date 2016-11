Black Friday tem lista lançada pelo PROCON com preços e orientação

Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), anuncia época de Black Friday e lança lista com valores e orientação aos consumidores.



Vinte e cinco itens da chamada linha branca, eletrônicos e eletro portáteis mais vendidos, como celulares e smartphones, foram conferidos pelos técnicos do Procon, no período de 24 a 27 de outubro.



“O objetivo é oferecer subsídios aos consumidores para a comparação de preços, que permitam verificar se os descontos para os produtos participantes da black friday são efetivos”, destaca a Superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor, Rosimeire Cecília da Costa.



Os descontos para os produtos participantes não podem sofrer aumento prévio do preço sobre o qual incidirá o desconto anunciado. Casos solicitados pelo PROCON às empresas deverão disponibilizar informações que comprovem que não houve manipulação dos preços.



A pesquisa e outras informações podem ser acessadas através do site www.procon.ms.gov.br