Bernal recua e passe de ônibus pode ficar mais caro

Um dia após encaminhar à Câmara o projeto de isenção de imposto para congelar tarifa de ônibus, o prefeito Alcides Bernal voltou atrás e disse que poderá autorizar a reposição da inflação no valor do passe em Campo Grande, que hoje é de R$ 3,25. A declaração foi feita nesta sexta-feira (25), na Esplanada, durante o sorteio de prêmios do IPTU.



Bernal argumentou que as empresas que fazem o transporte coletivo atrelam o reajuste dos funcionários ao valor da tarifa. Sem perspectiva de aumento, os funcionários dessas empresas de ônibus estão ameaçando parar, segundo o chefe do Executivo.



Além disso, ainda conforme o prefeito, a Prefeitura pleiteia um recurso do programa Pró-Transporte, do Governo Federal, para a renovação de parte da frota, mas depende de contrapartida das empresas concessionárias do transporte coletivo. Com a contrapartida, Campo Grande receberia 79 novos ônibus.