Bernal pede novamente prisão de responsáveis por sua cassação

Deurico Ramos/Capital News Alcides Bernal volta a falar que sofreu golpe

A 32 dias do fim do mandato, o prefeito Alcides Bernal mantém o mesmo discurso que pautou a segunda metade da sua administração, quando voltou ao comando do Executivo após a sua cassação. Hoje (29), em agenda pública na Semed (Secretaria Municipal de Educação), ele voltou a pedir a prisão dos responsáveis pela sua cassação, mas sem citar nomes dos envolvidos.



O Ministério Público Estadual denunciou 24 pessoas pelo crime, entre eles o ex-governador André Puccinelli, o ex-prefeito Nelsinho Trad e o procurador jurídico da Câmara, André Scaff, além de empresários, vereadores e o prefeito afastado Gilmar Olarte. “Campo Grande está vendendo o almoço para comprar o jantar porque esses bandidos roubaram a prefeitura”, disse Bernal.



De acordo com o prefeito, antes da cassação Campo Grande possuía superávit de R$ 700 milhões e, quando retornou ao comando da Prefeitura, o déficit era de R$ 300 milhões. “Sumiram com R$ 1 bilhão. Se um pai de família em um momento de desespero roubar um mercado, ele vai para cadeia, agora por que esses que fizeram roubos estão soltos por aí”.



Para o chefe do Executivo, a impunidade gera uma terrível sensação de insegurança e o cidadão honesto se sente impotente diante da situação que existem pessoas intocáveis.