Bernal lança IPTU 2017 e programa de Conciliação Fiscal

César Krügel/PMCG Prefeito Alcides Bernal lançou IPTU 2017 e entregou prêmios nesta sexta-feira

O prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, fez, na manhã desta sexta-feira (25), no gabinete da Esplanada Ferroviária, o lançamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2017, do programa de Conciliação Fiscal e a entrega de prêmios da segunda e terceira edição deste ano do Concurso IPTU dá Prêmios. “Cumprimos nosso compromisso de fazer justiça tributária, sem aumento exagerado de impostos, apenas a reposição da inflação”, disse o prefeito Bernal.



A partir de segunda-feira (26), os carnês de 2017 começam a ser distribuídos aos contribuintes. A expectativa é de que até 10 de dezembro os 412 mil carnês já estejam nas residências.

Também na segunda-feira (26.11) os contribuintes poderão participar do Programa de Conciliação Fiscal. A população poderá elucidar suas dúvidas pelo telefone 156 e na Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, 500.



Segundo o prefeito Bernal, o programa de Conciliação Fiscal é um incentivo ao contribuinte que não está em dia com impostos e taxas municipais e que, por algum motivo, deixou de quitar os débitos tendo agora a oportunidade de quitá-los. No caso do IPTU, por exemplo, fazendo a negociação o contribuinte poderá usufruir dos benefícios do desconto no IPTU 2017que continuará a ser 20% à vista.



IPTU 2017

Para o pagamento à vista do IPTU 2017 só terão direito ao desconto de 20% para pagamento até 10 de janeiro de 2017 ou de 10% para pagamento até o dia 10 de fevereiro de 2017 os imóveis sem débito vencidos em anos anteriores.



CARRO NOVO

Durante o evento de hoje foram entregues dois automóveis, 10 notebooks, 10 tvs de LCD, 10 microondas e 10 aparelhos de ar-condicionado referentes aos ganhadores do 2° e 3° sorteio do IPTU da Prêmios. As ganhadoras dos dois automóveis foram Virge Mara Ferreira Nambá e Giane Aparecida Trindade Melo.