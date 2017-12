Bebês que nascerem na virada do ano ganham plano de previdência no valor de R$ 2.018

Bebês que nascerem em qualquer canto do Brasil, de parto normal, entre 0h e as 2h do dia 01 de janeiro de 2018 vão receber, gratuitamente, um plano de previdência com R$ 2018,00 investidos.

Divulgação Campanha acontece há quatro anos

A ação Os Bebê da Virada que ocorre pelo quarto ano consecutivo, pela Icatu Seguros, também oferece um prêmio especial: caso um dois pais seja cliente da seguradora. A criança receberá o prêmio em dobro, ou seja, R$ 4036,00.

A ação premiou 74 crianças nas três edições anteriores. De acordo com a instituição financeira não é sorteio e não precisa de cadastro prévio ao nascimento. Para participar, a família deverá entrar em contato com a Icatu Seguros e apresentar a documentação solicitada. “Além de contribuir com o primeiro passo no planejamento financeiro das famílias dos bebês, queremos conscientizar a todos sobre a importância de planejar as finanças desde cedo”, ressalta Aura Rebelo, Diretora de Marketing e Canais da Icatu Seguros.

A principal ideia da ação Os Bebês da Virada é despertar o interesse da população em planejar o futuro financeiro desde cedo.