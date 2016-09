Bancos têm prazo na entrega de recibo de quitação

Foi publicado na manhã desta quinta-feira (8) no Diário Oficial da União uma medida para que os bancos e demais instituições financeiras emitam, no prazo de dez dias úteis, o recibo de quitação integral de débito, quando solicitado pelo interessado.





Deurico/Arquivo Capital News Bancos terão prazo de dez dias para entrega de recibo aos consumidores

O prazo é válido para o consumidor que termina de pagar a dívida e não para os contratos referentes a financiamento imobiliário. Para esses casos o prazo será de 30 dias a partir da data de liquidação da dívida.



De acordo com a Agência Brasil, a lei também diz que a nova regra não se aplica às situações em que a lei determinar procedimentos e prazos específicos. Nesses casos, a instituição financeira tem que esclarecer as situações excepcionais ao interessado.



A regra esta no Código de Defesa do Consumidor para o Governo que prevê punições para o descumprimento de normas. E caso os consumidores não recebam o pedido dentro do prazo os mesmo devem entrar em contato com o Procon.



Se o problema não for resolvido, o cidadão pode ainda recorrer à ouvidoria da instituição financeira, que terá prazo máximo de 15 dias para apresentar resposta.