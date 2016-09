Bancos disponibilizam opção de depósito em caixas eletrônicos

Tamanho do texto

A. Ramos/Capital News Agências disponibilizam opção de depósito

A greve dos bancários já faz uma semana e ainda não há previsão de término. A população não estava conseguindo depositar até poucos dias, porém agora a opção já existe em alguns bancos de uma forma limitada. A mobilização cresceu 15% desde a última sexta-feira (9), em Campo Grande.



Nesta terça-feira (13), às 14h em São Paulo, acontece uma nova rodada de negociação. Os bancários não aceitaram a proposta de 7% apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), oferecida na última negociação.



De acordo com o Sindicato dos bancários, em Campo Grande, 85 das 120 agências da cidade ficaram com as portas fechadas, o que representa uma adesão de 71%. Somando outras 27 cidades, 101 das 160 agências, além de um centro administrativo, não abriram.



As reivindicações feitas são relacionadas aos salários e também a questões estruturais, como o combate às metas abusivas e ao assédio moral, fim das demissões abusivas, ampliação das contratações, combate às terceirizações e à precarização das condições de trabalho.



A população tem procurado Lotéricas da Capital afim de quitar contas e realizar alguma movimentação bancária eletrônica.